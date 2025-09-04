علیرضا مختارپور، کارشناس حوزه کتاب، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، افزود: تاکنون ۳۲ تقریظ از رهبر معظم انقلاب منتشر شده است؛ از این تعداد، پنج تقریظ مربوط به ادبیات انقلاب اسلامی، یک تقریظ در زمینه پرسش و پاسخ دینی با عنوان راهنمای طریق و ۲۶ تقریظ نیز در حوزه دفاع مقدس بوده است.

وی مهم‌ترین نقش این کتاب‌ها، همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند، حفظ، ثبت و انتشار حماسه دفاع مقدس است گفت:نسل‌های آینده باید بدانند مردم ایران چه حماسه‌ای آفریده‌اند و بتوانند از این تجربه برای مقاومت در دیگر عرصه‌های انقلاب بهره بگیرند.

برخی از کتاب‌هایی که رهبر انقلاب بر آنها تقریظ نوشته‌اند عبارت‌اند از:

"آن بیست و سه نفر"، "وقتی مهتاب گم شد"، "آب هرگز نمی‌میرد"، "پایی که جا ماند"، "دا"، "لشکر خوبان"، "گلستان یازدهم"، "دختران آفتاب"، "همپای صاعقه"، "نورالدین پسر ایران"، "فرنگیس"، "مربع‌های قرمز"، "آب هرگز نمی‌میرد"، "ره‌نمای طریق" "روح‌الله"، "آخرین فرصت"، "معبد زیرزمینی"، "مجید بربری" "، هواتو دارم"، "بیست سال و سه روز"، "پاییز آمد"، ایستگاه خیابان روزولت، و آخرین تقریظ منتشره بر کتاب "پاسیاد پسر خاک" بوده است.