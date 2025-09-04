وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: قم باید با بازتعریف جایگاه تمدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، سهمی شایسته از بازار‌های نوین گردشگری منطقه و جهان کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در دیدار با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی قم، با تأکید بر لزوم نگاه راهبردی به آینده استان گفت: قم تنها یک کالبد شهری نیست، بلکه روحی تاریخی و تمدنی در خود دارد که باید به نسل جوان آموزش داده شود تا مایه هویت و افتخار آنان باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه موزه قم افزود: مخازن موزه قم در سطح ملی بی‌نظیر است و در صورت عرضه عمومی، تصویر تازه‌ای از قم در ذهن ایرانیان و جهانیان شکل خواهد گرفت. معرفی ظرفیت‌های تاریخی در کنار ظرفیت‌های زیارتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت تدوین طرح جامع ده‌ساله گردشگری قم تأکید کرد و گفت: این طرح باید با مشارکت شهرداری و مشاوران خبره تهیه شود تا مسیر توسعه پایدار گردشگری استان در افق یک دهه ترسیم شود.

صالحی‌امیری با بیان اینکه «قم در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد»، اظهار کرد: نمایشگاه‌های توانمندی‌های قم باید به عرصه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های واقعی استان تبدیل شود و نخبگان دانشگاهی نیز حضور جدی در آن داشته باشند.

وی در تبیین سیاست‌های ملی گردشگری گفت: برنامه هفتم توسعه تکلیف کشور را در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشخص کرده است. قم باید سهم خود را متناسب با این سند جامع دریافت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با معرفی آسیای میانه، قفقاز، خلیج‌فارس، عراق، عربستان، مصر و اندونزی به‌عنوان بازار‌های جدید گردشگری ایران تأکید کرد: قم باید سهم خود را از این بازار‌ها بگیرد.

صالحی‌امیری سه عنصر «جذابیت، امنیت و زیرساخت» را پیش‌نیاز رونق گردشگری دانست و گفت: قم از این مولفه‌ها برخوردار است، اما برای تکمیل زیرساخت‌ها باید همایش ملی سرمایه‌گذاری برگزار و بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

وی پنج مشوق اصلی دولت برای توسعه گردشگری را معافیت ۸۰ درصدی عوارض، ایجاد مجتمع‌های ترکیبی، واردات کالا‌های مورد نیاز هتل‌ها با تعرفه صفر، بهره‌گیری از منابع طبیعی و تخفیف در قیمت انرژی اعلام کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سه مطالبه اصلی فعالان گردشگری گفت: مسائل بیمه، مالیات و استمهال تسهیلات در دستور کار دولت قرار دارد و تا پایان شهریور ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر احیای بافت تاریخی قم و تفویض ۲۷ اختیار وزارتخانه به استاندار استان افزود: این تصمیم موجب تسریع فرآیندها، تسهیل سرمایه‌گذاری و گشایش مسیر توسعه خواهد شد. قم در مسیر پیشرفت قرار دارد و آینده‌ای روشن در انتظار این استان است.