گاز رسانی ۱۰۰ درصدی کهگیلویه و بویراحمد تا سال آینده
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: گاز رسانی در کهگیلویه و بویراحمد تا سال آینده به ۱۰۰ درصد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید طالبی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات گازرسانی در استان، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری، با جدیت در حال پیگیری است و شاهد نتایج بسیار مثبتی در این عرصه هستیم.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده پیشبینی میکنیم که حداکثر تا اوایل سال آینده، نرخ گازرسانی در بخش خانگی مناطق روستایی روستایی به ۱۰۰ درصد میرسد و روزهای باقیمانده تا تحقق این هدف، پرشتاب و پرکار خواهند بود.
مکلف به گاز رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار هستیم
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به چالشهای پیشرو اشاره کرد و ادامه داد: در مسیر توسعه گازرسانی، با دستورالعملها و استانداردهای خاصی از سوی دولت مواجه هستیم که باید مبنای عمل قرار گیرند، بهعنوان مثال، در مناطق روستایی با جمعیت بالای بیست خانوار، بر اساس سرانه تعیینشده، مکلف به اجرای طرح هستیم، اما در عمل، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی استان، شامل مناطق بسیار کوهستانی، سخت گذر و با درجه سختی بالا، گاهی اجرای این دستورالعملها با دشواری مواجه میشود، در این مناطق، امکان تردد و انجام بازرسیها به سادگی میسر نبود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با چارهاندیشی و ابتکار عمل همکارانم در شرکت گاز، بر این مشکلات غلبه کردیم، افزود: حتی در بخشهایی که به عنوان معروفترین مناطق سخت گذر شناخته میشوند نیز عملیات گازرسانی با موفقیت به پایان رسید و در کنار این، برای روستاهایی که در مسیر خطوط اصلی گاز قرار داشتند ولی به دلایل فنی امکان انشعاب گیری مستقیم وجود نداشت، از روشهای جایگزین استفاده کردیم تا حتی برای پنج یا شش خانوار ساکن در این مسیرها نیز امکان بهرهمندی از نعمت گاز فراهم شود.
طالبی تأکید کرد: شرکت گاز تنها دستگاه خدماترسانی است که مأموریت اجرای طرح بازپرسانی احتمالاً بازرسی و نظارت بر شبکه نیز به آن محول شده است، از اینرو، مأموریت ما تنها به احداث شبکه محدود نمیشود و بحث نگهداری، پایش مستمر و کنترل کیفیت خطوط لوله برای اطمینان از ایمنی و آرامش خاطر مشترکین، از اولویتهای اصلی ماست که در این بخش نیز کارهای ارزشمندی انجام شده است.
وی با اشاره به حساسیت ذاتی صنعت گاز گفت: به دلیل حساسیت فوقالعاده این حوزه، در کنار همه اقدامات توسعهای، موضوع ایمنی را در اولویت مطلق قرار دادهایم، در راستای این امر، برای اولین بار در شرکت گاز استان، دستورالعمل جامع تعویض و نوسازی شبکههای فرسوده در مناطقی که در معرض خطر هستند مانند مسیرهای آبی یا مناطق دارای پوسیدگی تدوین و ابلاغ شده است. برای اجرای این طرح مهم، اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان در نظر گرفتهایم که این موضوع، نشاندهنده عزم جدی ما برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات است.
هشدار مدیرکل گاز کهگیلویه و بویراحمد درباره مدیریت مصرف گاز در پیک زمستانی
طالبی در ادامه بر لزوم مدیریت مصرف گاز در آستانه فصل سرما تأکید کرد و از برنامههای جدید این شرکت برای مقابله با پیک مصرف، شامل جریمه پلکانی مشترکان پرمصرف و قطع گاز متخلفان خبر داد.
وی بیان کرد: با توجه به مسئله ملی ناترازی گاز و پیشبینی بروز هوای سرد و برودت هوا در فصل زمستان از هماکنون از مردم میخواهیم در مصرف گاز صرفهجویی کنند تا به مانند سالهای گذشته با قبض ۸۰ میلیونی مواجه نشویم.
طالبی خطاب به مشترکان خانگی به ویژه ساکنین خانههای ویلایی و روستایی هشدار داد و گفت: خانههای ویلایی و روستایی که مباحث ۱۷ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان مربوط به عایقکاری حرارتی و سیستمهای گرمایشی را رعایت نکرده باشند، با مشکلات جدی در مصرف و اتلاف انرژی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کرد که شبکه گاز ما یک شبکه سراسری و به هم پیوسته است، گفت: اگر مصرف در استان ما بیش از حد باشد، استانهای شمالی کشور که در انتهای خط لوله هستند با افت فشار شدید و قطعی گاز مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان در تشریح وضعیت تأمین گاز افزود: کهگیلویه و بویراحمد در مسیر خط اصلی فشار قوی گاز قرار دارد و در حال حاضر در بخش خانگی قطعی نداریم، اما برای حفظ این ثبات، ممکن است در پیک مصرف، تأمین گاز بخش صنعت با محدودیت مواجه شود. به این بخش توصیه اکید میکنیم که برای جلوگیری از اختلال در فعالیتهای خود، سوخت جایگزین مازوت را پیشبینی و تأمین کنند.
طرح سخت گیرانه مدیریت مصرف در سال جاری
وی از اجرای سختگیرانهتر طرح مدیریت مصرف در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال با قاطعیت بیشتری عمل خواهیم کرد و مشترکان پرمصرف را نه تنها جریمه سنگین میکنیم، بلکه گاز آنان را نیز قطع خواهیم کرد، برای این منظور، جریمه پلکانی برای مشترکان پرمصرف در نظر گرفته خواهد شد.
طالبی در بخش دیگری از سخنانش به مدیریت مصرف در بخش دولتی پرداخت و گفت: در بحث ادارات، نامهای را به تمامی دستگاههای دولتی ارسال کردیم، بر این اساس لیست اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، جمعآوری و به استانداری ارسال خواهد شد، از تمامی ادارات تقاضا داریم که برای صرفهجویی و الگوسازی، نهایت همکاری را داشته باشند.
مشترکان کم مصرف تشویق میشوند
وی با اشاره به مشترکان کممصرف افزود: در مقابل، مشترکان خوشمصرف خانگی را تشویق خواهیم کرد، هزینهای بابت پاداش صرفه جویی پرداخت نمیکنند.
طرحهای افتتاحی به کاهش ۳۰ درصدی قطع درختان کمک میکنند
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در هفته دولت پروژههای زیادی به خصوص در مناطق محروم و دورافتاده افتتاح شد که با اجرای این پروژهها، مصرف سوختهای جامد و مایع مانند هیزم و نفت در این مناطق به شدت کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش ۳۰ درصدی قطع درختان در عرصههای طبیعی استان خواهد شد که گامی بزرگ در جهت حفظ محیط زیست است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات اجتماعی این شرکت پرداخت و بیان کرد: در راستای مسئولیتهای اجتماعی و کمک به اقشار نیازمند، بالغ بر ۵۵۰۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا تهیه شده است تا در اختیار جامعه عشایری، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد بیبضاعت قرار گیرد.
طالبی در توضیح جزئیات این طرح افزود: اعتبار تخصیصیافته برای خرید هر یک از این بخاریهای کممصرف و ایمن، ۲۰ میلیون تومان است. این اقدام نه تنها به تأمین گرمایش ایمن و سالم برای این عزیزان کمک میکند، بلکه با جایگزینی بخاریهای فرسوده و پرمصرف، گام دیگری در جهت کاهش مصرف گاز و افزایش بهرهوری انرژی در استان برمیدارد.