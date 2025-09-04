به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: سال گذشته در مجموع ۶۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده بود، اما امسال به دلیل شرایط خشکسالی و سایر عوامل طبیعی رخ داده در استان، احتمال کاهش ۱۰ درصدی در تولید و خرید وجود دارد.

اصغری با اشاره به اینکه ۴۲ مرکز گندم مربوط به شبکه تعاون روستایی و ۳۰ مرکز تحت نظارت شرکت غله در استان فعالیت دارند، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جاری با احتساب افت مفید سه درصدی و یک درصد افت غیرمفید، ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی افزود: گزارش‌های میدانی انجام‌شده توسط رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها بیانگر این است که تمامی مراکز خرید گندم در سطح استان بدون هیچ‌گونه مشکل و مانعی در حال ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان تا پایاین فصل برداشت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: پیش‌بینی می‌شود مطالبه گندمکاران پیش از شروع کشت پاییزه در استان پرداخت شده و انواع کود شیمیایی و بذر بوجاری شده از ارقام گندم پربازده و سازگار به آب و هوای این منطقه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.