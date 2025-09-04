به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس هیات کونگ شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته وحدت، در همایش پیاده روی عمومی، خانواده‌ها مسیر ۲ کیلومتری بولوار جمهوری اسلامی تا بوستان آزادی این شهر را پیاده پیمودند.

حمید مختاری افزود: حرکات و نرمش‌های ورزشی، توزیع ۴۰ میلیون ریال کارت هدیه به قید قرعه بین شرکت کنندگان و اهداء لوح سپاس به تعدادی از مربیان و پیشکسوتان از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.