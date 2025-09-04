سخنگوی دولت: وفاق، راهبرد حل مشکلات کشور است و رئیس جمهور به آن باور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ سخنگوی دولت در نشست با جمعی از نخبگان شهرستان تفرش گفت: وفاق، راهبرد حل مشکل است و رئیس جمهور به وفاق مومن است، باور دارد و با همین رویکرد می‌خواهد مشکلات را حل کند.

فاطمه مهاجرانی افزود: امروز در حساس‌ترین مقطع زمانی قرار داریم و با وجود مشکلات ناترازی، فشار اقتصادی و تحریم و جنگ دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است اما راهبرد وفاق، راهبرد حل مشکل است.

او با بیان این که استاندار مرکزی حتماَ برای توسعه صنعت گردشگری تفرش متناسب با زیست‌بوم این شهرستان برنامه جدی دارد و ما هم به اجرای این برنامه کمک می‌کنیم، گفت: صنعت استان باید در نقاطی جا بگیرد که به زیست بوم آسیب نزند؛ اگر توسعه متوازن نباشد به زیست بوم آسیب می‌زند.