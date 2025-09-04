مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ۱۰ هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان نیازمند استان با همکاری بنیاد علوی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی متقیان گفت: این نوشت افزار‌ها در مناطق محروم و روستایی خراسان شمالی با همکاری و مشارکت گروه‌های جهادی و نیکوکاران توزیع می‌شود.

وی افزود: همچنین این اقلام در مدارس شبانه روزی شهرستان‌های بجنورد، مانه، سملقان و رازوجرگلان نیز توزیع می‌شود.

متقیان فراهم کردن امکان دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به نوشت افزار را از محور‌های اصلی ارتقای عدالت آموزشی عنوان کرد.

خراسان شمالی ۱۹۵ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.