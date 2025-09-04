به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گفت: سنتی سرای شهرکرد، بوم گردی هفتشجان و بوم گردی هرچگان طرح‌های گردشگری هستند که با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان ه بهره‌برداری رسیدند.

علیرضا جیلان اشتغال این سه طرح گردشگری را ۳۰ نفر عنوان کرد و افزود: توسعه مهمان‌پذیر‌های سنتی زمینه را برای توسعه صنعت گردشگری در چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی چهار فصل فراهم می‌کند.

وی گفت: هم اکنون ۱۳۰ واحد گردشگری در چهارمحال و بختیاری آماده پذیرایی از میهمانان از نقاط مختلف کشورمان هستند.