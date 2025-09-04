نساجی مازندران با پیروزی ۲ بر صفر مقابل پارس جنوبی جم در هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال، نخستین برد فصل خود را جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در دومین هفته از رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم نساجی مازندران موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر میزبان خود پارس جنوبی جم را در ورزشگاه تختی این شهر شکست دهد و نخستین برد فصل را به نام خود ثبت کند.

این دیدار چهارشنبه شب در شرایطی برگزار شد که تیم میزبان با غیبت ناگهانی دروازه‌بان اصلی خود، حسین شهریاری، دچار تغییرات اضطراری در ترکیب شده بود و مهرشاد اسدی به‌عنوان سنگربان دوم درون دروازه قرار گرفت.

شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی از همان دقایق ابتدایی بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۵ با ضربه پنالتی فرشاد محمدی‌مهر به گل نخست دست یافتند. در ادامه، مرتضی خراسانی در دقیقه ۲۶ گل دوم را برای قائم‌شهری‌ها به ثمر رساند تا نساجی با برتری دو گله به رختکن برود.

در نیمه نخست، نساجی یک پنالتی دیگر نیز به دست آورد که این بار توسط خراسانی زده شد اما با واکنش خوب اسدی، دروازه‌بان پارس جنوبی، مهار شد. در نیمه دوم، تلاش میزبان برای جبران نتیجه بی‌ثمر بود و نساجی با حفظ انسجام دفاعی، موفق شد دروازه خود را بسته نگه دارد و با کلین‌شیت زمین را ترک کند.

با این نتیجه، نساجی مازندران چهار امتیازی شد و در جدول لیگ دسته یک جایگاه خود را بهبود بخشید. در مقابل، پارس جنوبی جم با دومین شکست متوالی، همچنان بدون امتیاز باقی ماند و چشم به هفته‌های آینده دوخته است.