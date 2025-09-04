سانداکاران کشورمان در نخستین روز رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان در برازیلیا، به برد صد درصدی دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از چهارشنبه ۱۲ شهریور به وقت محلی به میزبانی برازیلیا آغاز شد. در روز نخست ۴ سانداکار ایرانی به میدان رفتند و همگی با پیروزی میدان را ترک کردند.

در دور نخست مبارزات ساندا، شجاع پناهی نخستین سانداکار ایران بود که مبارزه کرد و در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف سوریا سینگ از هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله بعد راه یافت.

سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف فابیو جیجونی، دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا رفت که با ارائه نمایشی مقتدرانه در همان راند نخست، مبارز ایتالیایی را دیسکالیفه کرد و به مرحله بعد راه یافت.

در بخش زنان صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف هدفی ایا از تونس رفت و در یک بازی برتر با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

در آخرین مبارزه روز نخست برای کاروان ایران، محسن محمد سیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف یوان آسنسیو گومز از فرانسه رفت و در یک بازی برتر و یکطرفه با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

توقف کیانی در یک قدمی مدال

در روز نخست مسابقات در تالو نیز ورزشکاران ایران روی تالوفیلد رفتند. در فرم نان چوان تالو که ۴۳ نفر شرکت‌کننده داشت، ایران ۲ نماینده در بخش آقایان داشت که مصطفی حسن‌زاده با امتیاز ۹.۶۹۳ و شاهین بنی‌طالبی با امتیاز ۹.۶۵۰ به‌ترتیب ششم و هفتم شدند. در این فرم نمایندگان چین و هنگ‌کنگ (۲ نفر) سکو‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در فرم نن دائو بانوان که ۲۲ نفر شرکت‌کننده داشت، هلیا اسدیان روی تالوفیلد رفت که در پایان با امتیاز ۹.۶۷۶ به رتبه هشتم بسنده کرد. در این فرم نماینده چین بر رده نخست قرار گرفت و نمایندگان مالزی و چین‌تایپه دوم و سوم شدند.

در رقابت‌های تالو نوبت عصر روز نخست زهرا کیانی در فرم جین شو زنان که ۲۸ نفر شرکت کرده بودند، به اجرای فرم پرداخت و با وجود ارائه یک نمایش خوب با امتیاز ۹.۷۲۰ با اختلاف اندک در رتبه چهارم ایستاد تا در یک قدمی مدال متوقف شود.

در فرم چانگ چوان مردان که ۸۳ نفر حضور داشتند، ابوالفضل قره باغی در گروه دوم به اجرای فرم پرداخت که با امتیاز ۹.۶۱۰ در جایگاه چهاردهم ایستاد و به فینال نرسید.