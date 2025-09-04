به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان چند طرح روستایی در بخش لوه گالیکش با حضور قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوربه بهره برداری رسید و یا ساخت آنها آغاز شد .

افتتاح زمین چمن روستای آقمیش و بومگردی دهیاری روستای کرنگ کفتر و آغاز ساخت پارک کودک در روستاهای تنگراه و لوه از جمله این طرح ها بود .

سرهنگ نوروزی مسول بسیج دانش آموزی استان از برگزاری دوره نخبه‌پروری یاوران ولایت با حضور سیصد دانش آموز دختر در شیرآباد فندرسک سپاه نینوا استان خبر داد .

فاطمه محمدی مدیر کل انتقال خون گلستان از کاهش ذخایر خونی استان خبر داد و از هم استانی ها خواست برای اهدا خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند .

سمانه خیل تاش مدیر صندوق کارآفرین امید استان در کلاله گفت :به طور متمرکز در کنار افتتاح مجموعه ورزشی تخصصی بانوان این شهر، ۴۳ طرح اشتغالزایی؛ با سرمایه گذاری ۹۸ میلیارد تومان افتتاح شد که برای این طرح ها ۶۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده؛ تا بستر اشتغال برای ۱۳۶ نفر فراهم شود.

