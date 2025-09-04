به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه «ایل بانگ» پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه بخش‌هایی از گفتگوی صادق چراغی با جاویدنام استاد احمد پژمان به مناسبت درگذشت آن استاد ارجمند باز پخش می‌شود.

احمد پژمان موسیقیدان و آهنگسار پیشکسوت شامگاه جمعه (هفتم شهریورماه) بعد از یک دوره بیماری در ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

احمد پژمان آمیزه‌ای از موسیقی کلاسیک غربی و ریشه‌های موسیقی سنتی ایرانی بود، بر فرم‌های کلاسیک موسیقی تسلط کامل داشت و از آنها به عنوان بستری برای بیان اندیشه‌ها و احساسات شرقی در موسیقی بهره می‌برد.

در برنامه جمعه ۱۴ شهریور ماه نیز با تمندر دهقانی خنیاگر بختیاری درباره موسیقی لر‌های بختیاری گفت‌و‌گو می‌شود.

برنامه «ایل بانگ» به همت گروه ادب و هنر و به تهیه کنندگی صادق چراغی، ساعت ۲۰:۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ روانه آنتن می‌شود.