معاون وزیر میراث‌فرهنگی گفت: برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سفر، توانسته با پرداختن به ظرفیت‌های طبیعت‌گردی، انگیزه، علاقه و تنوع را میان جوانان ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته که تا تاریخ ۱۶ شهریورماه در محل نمایشگاه شهر آفتاب تهران در حال برگزاری است، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری در کشور، طبیعت‌گردی است. با توجه به اینکه به تناسب طبیعت‌گردی باید به زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز توجه شود، این نمایشگاه توانسته به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در رونق دادن به صنعت گردشگری و طبیعت‌گردی مورد نیاز است، بپردازد.

معاون گردشگری افزود: نمایشگاه بین‌المللی سفر، طبیعت‌گردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته توانسته انگیزه، تنوع و علاقه را به ویژه در نسل جوان که به دنبال ماجراجویی و شناخت ناشناخته‌های کشور هستند فراهم آورد.

محسنی بندپی افزود: اگر ۸۵ درصد از اقلیم کشور ما خشک، فراخشک و نیمه‌خشک است اما این تهدید می‌تواند برای گردشگری کشور فرصت و ظرفیتی باشد تا آن را جبران کند و با توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی سبب رونق اقتصادی شود.

معاون گردشگری در پایان با بیان اینکه تازه‌ها، یافته‌ها و نوآوری‌های خوبی را در این نمایشگاه شاهد بودیم که نشان‌دهنده فعالیت و تلاش فعالین این حوزه است، گفت:باید هماهنگی بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صاحبان علم و فناوری و نوآوری این حرفه و فراجا تقویت شود تا رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و شاخه طبیعت‌گردی تسریع شود.