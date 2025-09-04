به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز رسمی دومین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام کاسپین در سالن ورزشی منطقه آزاد انزلی، روز نخست این رویداد با برگزاری دیدار‌های جدول‌های انفرادی و دونفره پسران، در فضایی رقابتی و سطح بالا پیگیری شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با امتیاز رنکینگ جهانی (BWF Future Series) برگزار می‌شود، بازیکنانی از کشور‌های امارات، قزاقستان، اتریش، جمهوری آذربایجان و ایران در بخش پسران حضور یافته‌اند.

نتایج انفرادی – جدول ۶۴ نفره:

محراب جودی برابر ایلیا محمدی هریس پیروز شد.

امیرمهدی ناصح موفق شد سپند صابری را شکست دهد.

محمدامین کارگران مقابل امیرعلی محمدپور به برتری رسید.

شادمهر عسگری برابر امیررضا هزارخانی به پیروزی دست یافت.

امیرمحمد مردانه مقابل آریو رسولی پیروز شد.

امیررضا حریف بیلندی ماهان فرهادی را شکست داد.

جانگیر ایبراوف (جمهوری آذربایجان) یزدان جراحیان را مغلوب کرد.

متین نمازی برابر امیرعلی حاتمی به برتری رسید.

نتایج انفرادی – جدول ۳۲ نفره:

دیمیتری پاناراین از قزاقستان محمدمهدی رضایی را شکست داد.

ناوین راجندران امیرعلی احمدلو را مغلوب کرد.

محمد پاریوند در برابر مراد شعبان‌زاده از آذربایجان به پیروزی رسید.

امیرحسین حسنی خایتموراد کولماتوف را شکست داد.

مهدی انصاری از سد شادمهر عسگری گذشت.

آرش نکویی برابر امیررضا حریف به برتری رسید.

سیدآرمین زکی‌زاده امیرمحمد مردانه را مغلوب کرد.

نیما رستم‌پور مقابل علی گوزالوف از آذربایجان به پیروزی دست یافت.

محمدامین مهدوی متین نمازی را شکست داد.

محمد زرچی در دیداری نزدیک محراب جودی را مغلوب کرد.

محمدمتین قاسمی برابر جانگیر ایبراوف از آذربایجان پیروز شد.

الوی حسینوف (آذربایجان) علیرضا قاسمی را شکست داد.

صدرالدین صادقی برابر آرنور تاپیشوف به برتری رسید.

فرزین خانجانی موفق شد محمدامین کارگران را شکست دهد.

مهران شهبازی امیرمهدی ناصح را مغلوب کرد.

علی حیاتی امیرخان ایمانوف از آذربایجان را شکست داد.

نتایج دونفره – جدول اصلی:

مهدی انصاری و امیرحسین حسنی برابر دیمیتری پاناراین و مراد کولماتوف پیروز شدند.

احمدلو و محمدپور موفق شدند شادمهر عسگری و آرش نکویی را مغلوب کنند.

الوی حسینوف و امیرخان ایمانوف از آذربایجان محراب جودی و امیرمهدی ناصح را شکست دادند.

متین قاسمی و محمدامین کارگران برابر امیرعلی حاتمی و متین نمازی به پیروزی رسیدند.

سیدآرمین زکی‌زاده و محمد زرچی برابر مراد شعبان‌زاده و علی گوزالوف (آذربایجان) به برتری دست یافتند.

علیرضا قاسمی و صدرالدین صادقی موفق شدند تیم محمدامین مهدوی‌ریس و محمدمهدی رضایی را شکست دهند.

جانگیر ایبراوف و آرنور تاپیشوف مقابل امیررضا حریف و امیرمحمد مردانه پیروز شدند.

علی حیاتی و فرزین خانجانی برابر محمد پاریوند و نیما رستم‌پور به پیروزی رسیدند.

این رقابت‌ها تا جمعه ۱۴ شهریور ادامه دارد و با توجه به حضور ورزشکاران بین‌المللی و امتیاز جهانی مسابقات، سطح کیفی و فنی رقابت‌ها بسیار بالاست.