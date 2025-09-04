وزیر میراث‌فرهنگی با حضور در تیمچه بزرگ بازار قم، ضمن بازدید از حجره‌های فرش دستباف و ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه، پای صحبت سرمایه‌گذاران نشست و پیگیر رفع مشکلات آنان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم و حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی وارد بازار تاریخی قم شده و از تیمچه بزرگ این شهر بازدید کردند.

مسئولان در جریان این بازدید با تولیدات اصیل فرش دستباف قم آشنا شدند و ظرفیت‌های این هنر فاخر را برای توسعه اقتصاد گردشگری استان بررسی کردند و در ادامه بر اهمیت ثبت و تقویت جایگاه برند فرش قم به عنوان یکی از ارزشمندترین صنایع‌دستی کشور تأکید کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی در این بازدید پای صحبت یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نشست و پیگیری مشکلات او را برای برطرف شدن در برنامه کار قرار داد.

بازار قدیم قم که دربرگیرنده بخش‌هایی چون راسته، چهارسوق و سرا است، در دوره‌های مختلف ساخته و توسعه یافته است. تیمچه بزرگ قم همراه با بازار نو و کهنه در سال ۱۳۷۶ با شماره‌های ۱۹۰۲ و ۱۹۳۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و امروز مقصدی مهم برای گردشگران و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی کشور محسوب می‌شود.