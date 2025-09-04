پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: به سبب بروز خشکسالی و گرمای شدید هوا طی امسال ۳۷۲ هکتار از جنگلها و مراتع استان طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجتبی علوی مقدم در جمع فعالان مردمی، گروههای بسیج، سمنها با اشاره به ضرورت ارتقای سطح علمی و توانمندسازی گروههای مردمی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، گفت: بهرهگیری از آموزش تخصصی و تجهیزات نوین میتواند مدیریت بحرانها و اطفای حریق را کارآمدتر کند.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای مردمی، گفت: طبیعت ثروتی ملی و امانتی در دست ماست که باید با رعایت اصول بنیادین حفاظت همچون پیشگیری، پایداری و احیا برای آیندگان حفظ شود.
علوی مقدم ادامه داد: مشارکت مردمی بزرگترین سرمایه در مدیریت بحرانهاست و نمونه بارز آن را در آتشسوزیهای جنگل گلستان، سالوک و هاور شاهد بودیم.
همچنین علی گودرزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری در این نشست از تدوین دو برنامه استانی شامل پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی پاسخ به بحران خبر داد و گفت: مشارکت مردم در اطفای حریقها نقشی تعیینکننده داشته است و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند هزینهها و آسیبها را به حداقل برساند.
علی اسدی، مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی نیز با بیان اینکه ۹۰ درصد استان درگیر خشکسالی است، افزود: عامل انسانی بیشترین نقش را در وقوع آتشسوزیها دارد.
به گفته اسدی تاکنون ۲۳۲ تیم مردمی آموزش دیدهاند،
براساس آمارهای ارائه شده ۵۷ مورد حریق در جنگلها و مراتع استان رخ داده که منجر به سوختن ۳۷۳ هکتار شد.
در این جلسه ۳۰ دستگاه دمنده و ۱۰ دستگاه چمنزن به منابع طبیعی و محیط زیست استان تحویل شد تا در اختیار گروههای مردمی قرار گیرد.