به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام آذرتاش، یادبود مرحوم دکتر آذرتاش آذرنوش چهره ماندگار ادبیات عرب، در بخش آقایان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار شد و تیم نزاجا به قهرمانی رسید.

تیم‌های کانون چوگان البرز و قصرفیروزه با یک بازی دیدنی به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب کوهرنگ از کانون چوگان بهترین اسب شد و عیسی محمدی از تیم کانون چوگان بعنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

برابر بند پ ماده ۲ قوانین بازی چوگان، تیم کانون چوگان البرز به دلیل نقض قانون با وجود برد مقابل همه رقبا، بازنده اعلام شد و مقام دوم را از آن خود کرد.

در حاشیه مراسم از پهلوان علی اکبر حیدری قهرمان المپیک در رشته کشتی تجلیل شد و نشان سفیر افتخاری چوگان به وی اعطا گردید.