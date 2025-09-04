پخش زنده
امروز: -
در دیدار خانواده شهید محمدطاها اقدامی با خانواده شهید مجید لطفی بر تداوم راه شهدا در کشور تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ خانواده شهید محمدطاها اقدامی، کوچکترین شهید حادثه تروریستی اهواز، با حضور در منزل خانواده شهید مجید لطفی در شهرجوشقان قالی، یاد و خاطره این شهید والامقام دفاع مقدس دوازده روزه را گرامی داشتند.
در این دیدار، خانوادههای دو شهید با یادآوری خاطرات فرزندان خود، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب و ایران اسلامی تأکید کردند.
این خانواده ها تاکید کردند؛ خون پاک شهیدان، پیوند نسلها را به هم گره زده و امروز در برابر تهدیدهای دشمنان، ملت ایران همانند گذشته آماده جانفشانی برای عزت و استقلال کشور است.
شهید مجید لطفی در جریان دفاع مقدس دوازده روزه ایران با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نام او در ردیف شهدای سرافراز میهن ثبت شد.
شهید محمدطاها اقدامی نیز در چهار سالگی، در حادثه تروریستی سال ۱۳۹۷ اهواز به دست عوامل تکفیری به شهادت رسید و به عنوان کوچکترین شهید حادثه تروریستی اهواز شناخته میشود.