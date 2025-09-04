به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ خانواده شهید محمدطاها اقدامی، کوچک‌ترین شهید حادثه تروریستی اهواز، با حضور در منزل خانواده شهید مجید لطفی در شهرجوشقان قالی، یاد و خاطره این شهید والامقام دفاع مقدس دوازده روزه را گرامی داشتند.

در این دیدار، خانواده‌های دو شهید با یادآوری خاطرات فرزندان خود، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و ایران اسلامی تأکید کردند.

این خانواده ها تاکید کردند؛ خون پاک شهیدان، پیوند نسل‌ها را به هم گره زده و امروز در برابر تهدیدهای دشمنان، ملت ایران همانند گذشته آماده جانفشانی برای عزت و استقلال کشور است.

شهید مجید لطفی در جریان دفاع مقدس دوازده‌ روزه ایران با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نام او در ردیف شهدای سرافراز میهن ثبت شد.

شهید محمدطاها اقدامی نیز در چهار سالگی، در حادثه تروریستی سال ۱۳۹۷ اهواز به دست عوامل تکفیری به شهادت رسید و به عنوان کوچک‌ترین شهید حادثه تروریستی اهواز شناخته می‌شود.