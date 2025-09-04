پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: دو میلیون و ۳۳ هزار و ۵۱۰ قطعه جوجهریزی تا ۱۱ شهریور ماه امسال در استان انجام شد که این میزان ۵۱.۲ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدرضا اصغری افزود: از اول تا ۱۱ شهریور ماه ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۵۱۰قطعه جوجه ریزی انجام شده است که گوشت مرغهای تولیدی حاصل از این جوجهریزی تا آبان ماه به کشتارگاهها ارسال خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به گرمای تابستانی، برخی از واحدهای مرغداری تمایل زیادی به جوجهریزی نداشتند، اما در شهریور ماه در مقایسه با سال قبل، جوجه ریزی ۱۱۶.۴ درصد نسبت به سهمیه ابلاغی افزیش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۹ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجهیک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.
وی اظهار کرد: همچنین در این استان ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخمگذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.
اصغری افزود: علاوه بر واحدهای مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۳ واحد کشتارگاه طیور در استان فعالیت میکنند.
لازم به ذکر است که آذربایجان غربی با دارا بودن ۷۶۷ واحد مرغداری و ۹ زنجیره یکی از تولیدکنندگان اصلی گوشت مرغ در کشور است؛ تولیدات این واحدها علاوه بر تامین مصرف داخل استان به استانهای همجوار نیز حمل میشود.
مرغ و جوجه بومی اغلب در خانههای روستایی و برای تامین نیاز روزمره روستاییان به گوشت مرغ نگهداری میشود؛ بسیاری از روستاییان این نژادها را با جوجه ریزی در ایام سال در مزارع خود تولید و تکثیر و پرورش میدهند.