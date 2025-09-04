به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم نخستین شب نقد تهران با بزرگداشت اکبر نبوی روزنامه‌نگار و منتقد پیشکسوت در باغ فردوس تهران موزه سینما شب شامگاه دیشب به کار خود پایان داد.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل سابق خانه سینما و دبیر سابق جشنواره فیلم فجر با اشاره به اینکه انصاف جوهره شرافت است و اکبر نبوی درکش از گفت‌و‌گو، درک عمیقی است، گفت: تسلط و عشق اکبر نبوی به این سرزمین قابل ستایش است.

در ادامه برخی از منتقدان قدیمی حوزه سینما نیز نکاتی در راستای کارنامه کاری اکبر نبوی در حوزه سینما بیان کردند.

شب نقد تهران به‌عنوان محفلی برای گفت‌و‌گو و بررسی جریان‌های انتقادی در حوزه هنر و رسانه آغاز به کار کرد و نخستین دوره آن با تمرکز بر تقدیر از اکبر نبوی و ارزیابی وضعیت نقد سریال‌های شبکه نمایش خانگی شکل گرفت.

گفتنی است؛ در این مراسم رائد فرید زاده رئیس سازمان سینمایی، رامتین شهبازی منتقد، کمال تبریزی فیلمساز، هادی مقدم دوست فیلمساز و برخی دیگر از منتقدین سینما و اهالی رسانه حضور داشتند.