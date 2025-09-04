پخش زنده
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت:مرکز دیسپاچینگ آذربایجانغربی از نمونههای موفق در مدیریت بهروز شبکه گاز کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، به همراه علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، از روند احداث ساختمان منطقه دو گاز ارومیه و همچنین مرکز دیسپاچینگ این شرکت بازدید کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ساختمان منطقه دو گاز ارومیه تشریح شد و مسئولان پروژه گزارشی از مراحل اجرا و نیازهای تکمیلی ارائه دادند. این ساختمان بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم شرکت گاز در استان طراحی شده و با هدف ارتقای سطح خدماترسانی و تسهیل امور مشترکین در حال احداث است.
همچنین صیدالی و هیئت همراه از مرکز مانیتورینگ و دیسپاچینگ شرکت گاز آذربایجانغربی بازدید کردند؛ مرکزی که بهعنوان قلب تپنده نظارت و کنترل جریان گاز در استان شناخته میشود. در این مرکز، عملیات پایش لحظهای شبکه گاز، مدیریت مصرف و کنترل فشار خطوط اصلی بهصورت برخط انجام میگیرد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران پس از بازدید از این مرکز، رضایت خود را از سطح امکانات و توانمندیهای فنی آن ابراز کرد و گفت: مرکز دیسپاچینگ آذربایجانغربی یکی از نمونههای موفق در مدیریت بهروز شبکه گاز کشور است و نقش مهمی در تأمین پایدار و ایمن انرژی استان ایفا میکند.
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی نیز در حاشیه این بازدید بر اهمیت توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری در حوزه دیسپاچینگ تأکید کرد و افزود: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد شبکهای ایمن و کارآمد برای مشترکین است.
گفتنی است پروژه احداث ساختمان منطقه دو ارومیه نیز با پیشرفت قابلتوجه در حال اجراست و طبق برنامهریزیها، پس از تکمیل، زمینه بهبود فرآیندهای کاری و خدماتی در حوزه گازرسانی شهری را فراهم خواهد کرد.