در آیینی علاوه بر تجلیل از ۱۵ تن از هنرمندان پیشکسوت آذربایجان غربی از شش تن از اصحاب فرهنگ و هنر که نشان درجه یک هنر را دریافت کردند نیز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که این استان در حوزههای مختلف از جمله فرهنگوهنر کم نظیر است و حرفها برای گفتن دارد گفت:دیدارهای متعدد رهبر معظم انقلاب با اصحاب فرهنگ و هنر و اهمیت دادن به این موضوعات نشانگر اهمیت این حوزه است و در واقع رهبری جهت درست را برای ما نشان میدهند.
رضا رحمانی با بیان این که در همایش بین المللی اینوا از چند کشور و چند استان داخل کشور در آذربایجان غربی حضور پیدا کردند افزود: این استان یک استان تاریخی و فرهنگی است و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان در این حوزهها نیز آماده هستند.
او تاکید کرد:توسعه آذربایجان غربی باید متوازن باشد و همه جانبه صورت گیرد که در این موضوع توسعه فرهنگ و هنر جایگاه ویژهای دارد.
سید مجید پور احمدی مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز در این آیین با اشاره به هممرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور این استان را دروازه ورود و صدور فرهنگها و آداب و رسوم اقوام مختلف دانست.
علیرضا نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این آیین با اشاره به این که این آیین یازدهمین آیین تجلیل از نامداران فرهنگ و هنر استانهای مختلف کشور است گفت: بیش از ۳ هزار و ۷۸۹ نفر از هنرمندان استان عضو صندوق اعتباری هنر هستند.