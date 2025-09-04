روز نخست دومین مرحله رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با پیشتازی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور گرامیداشت شهدای اقتدار در بخش بانوان با حضور تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، صنعت مس کرمان، آکادمی کاکتوس خراسان و ستارگان البرز از چهارشنبه ۱۲ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد که در پایان روز نخست این رقابت‌ها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در جریان این رقابت‌ها و در ماده ۱۵۰۰ متر، مبینا خیاط از تیم آکادمی کاکتوس خراسان با ثبت زمان ۴:۳۲.۸۰ دقیقه رکورد ملی جوانان ایران را که پیش از این با زمان ۴:۳۴.۶۶ دقیقه (۱۴۰۱/۰۳/۲۷ – گرگان) در اختیار حدیثه رئوف بود، شکست.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۰۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۴.۲۰ ثانیه

۲- صبا خراسانی – ستارگان البرز – ۱۴.۸۴ ثانیه

۳- الناز موسایی – دانشگاه آزاد – ۱۵.۰۰ ثانیه

پرش بانیزه:

۱- مهسا میرزا طبیبی – دانشگاه آزاد – ۳.۸۰ متر

۲- کیمیا فرمهینی فراهانی – دانشگاه آزاد – ۳.۳۰ متر

پرتاب چکش:

۱- ملیکا نوروزی – ستارگان البرز – ۶۱.۳۲ متر

۲- زهرا عرب رستمی – ستارگان البرز – ۶۰.۳۳ متر

۳- مهدیه حکمت سرا – دانشگاه آزاد – ۵۱.۲۴ متر

۱۵۰۰ متر:

۱- سمیرا خداترس – آکادمی کاکتوس خراسان – ۴:۳۲.۳۰ دقیقه

۲- مبینا خیاط – آکادمی کاکتوس خراسان – ۴:۳۲.۸۰ دقیقه (رکورد جدید ملی جوانان)

۳- سپیده صارمی – دانشگاه آزاد – ۴:۵۸.۳۴ دقیقه

پرتاب دیسک:

۱- فاطمه شکری – ستارگان البرز – ۴۴.۵۰ متر

۲- ناره قاراخانی – ستارگان البرز – ۳۹.۶۷ متر

۳- بیتا شه ره – صنعت مس کرمان – ۲۸.۵۷ متر

۱۰۰ متر:

۱- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۱۱.۹۳ ثانیه

۲- فائزه آشورپور – دانشگاه آزاد – ۱۲.۳۲ ثانیه

۳- ملینا اسماعیلی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۴۷ ثانیه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد (ملینا اسماعیلی – فائزه آشورپور، مارال عطاردی، پردیس عبدالمحمدی) ۴۷.۹۲ ثانیه

۲- ستارگان البرز (نیلوفر یاوری، ستایش ایزدی تبار، مریم محبی، صبا خراسانی) – ۴۸.۳۳ ثانیه

۳- آکادمی کاکتوس خراسان (مرجان علیپور، آذر جوانمرد، ملیکا قائنی، شیلان غلامی) – ۵۰.۱۴ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- زهرا زارعی – مس کرمان – ۵۴.۷۰ ثانیه

۲- تکتم دستاربندان – ستارگان البرز – ۵۵.۵۸ ثانیه

۳- نگین آذری عدالت – دانشگاه آزاد – ۵۵.۷۸ ثانیه

۵۰۰۰ متر:

۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۱۹:۱۸.۴۹ دقیقه

۲- انوشه ذوالفقاری – دانشگاه آزاد – ۱۹:۵۹.۴۰ دقیقه

۳- یاسمن زارعی – مس کرمان – ۲۰:۲۸.۷۱ دقیقه

پرش طول:

۱- سارینا ساعدی – دانشگاه آزاد – ۶.۰۵ متر

۲- مارال عطاردی کیا – دانشگاه آزاد – ۵.۷۴ متر

۳- ملینا محمدیان – ستارگان البرز – ۵.۳۶ متر