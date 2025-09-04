به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بابک محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اعلام این خبر، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره از مطالبات اصلی و مهم شهروندان بوده؛ ساماندهی ورود‌های پنج‌گانه شهر میاندوآب است که در این راستا شهرداری میاندوآب اقداماتی را در برخی از ورودی‌ها در دستور کار قرار داد و نهایی کرد.

شهردار میاندوآب افزود: زیرسازی، آسفالت‌ریزی، گل‌کاری، نورپردازی و احیای فضای سبز از جمله اقداماتی بود که در تعدادی از ورودی‌های شهر انجام و سبب بهبود وضعیت و جلب رضایت مردمی شد.

وی با بیان اینکه در ادامه این موضوع نیز ساماندهی ورودی غربی شهر میاندوآب یعنی ورودی از سمت ارومیه در اولویت قرار گرفت، گفت: این اقدام به منظور بهبود و کنترل ورودی و کاهش بار ترافیکی، شرایط تردد برای شهروندان و مسافران انجام می‌شود.

محمدزاده تصریح کرد: اقداماتی از این دست در راستای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و زیباسازی سیمای شهری اجرا می‌شود.

محمدزاده تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن؛ بتوانیم رضایت شهروندان عزیز را جلب کنیم.

شهردار میاندوآب با بیان اینکه با تمام توان در خدمت مردم میاندوآب هستیم، گفت: با افزایش سرعت و کیفیت فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده طی زمان‌بندی مشخص با مشارکت شهروندان در مقوله زیباسازی شهری امیدوار هستیم؛ تا محیط آرام و دلنشین برای شهروندان فراهم کرده و مسافران عزیز نیز تصویری زیبا از این شهر داشته باشند.