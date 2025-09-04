به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العربیه، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد کشورش به آمریکا و دیگران اجازه نمی‌دهد درباره – به گفته وی- انحلال حشد شعبی سخن بگویند. اعرجی گفت: درخواست کردند این قانون (حشد شعبی) به بعد از انتخابات (مجلس) موکول شود، اما علت آن چیست؟

اعرجی درباره علت آن گفت: از من درباره علت این کار نپرسید. اما تصریح کرد که قانون پیش از رای گیری ممکن است به چیزی که وی آن را رایزنی‌های داخلی و خارجی توصیف کرد نیاز داشته باشد.