عملیات احداث پل پوش اباد اشنوبه به اتمام و این طدح عمرانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار اشنویه گفت: این طرح عمرانی یکی از مطالبات اصلی شهروندان بود که پس از سال‌ها انتظار به بهره برداری رسید.

سید علی ترابی گفت:احداث این پل یکی از خواسته‌های مهم مردم اشنویه است و ساخت پل مناسب و هماهنگ با دبی آب رودخانه بوده و در همه شرایط و حتی در هنگام طغیان رودخانه نیز امکان عبور و مرور از روی آن وجود خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این پل دارای ۱۰ دهنه ۱۰ متری است و بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای ان هزینه شده است

شایان ذکر است پل پوش آباد در مسیر ارتباطی شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر و سردشت واقع شده و از اهمیت زیادی در جنوب آذربایجان غربی برخوردار است که راه ارتباطی شهر نالوس و ۲۵ روستای این منطقه نیز از طریق آن امکان پذیر است.

رودخانه «گادر» که این پل بر روی آن در حال احداث است از کوه‌های غرب اشنویه سرچشمه می‌گیرد و با طی مسافتی در حدود ۱۰۰ کیلومتر، طول شهرستان‌های اشنویه و نقده را می‌پیماید و سرانجام به دریاچه ارومیه می‌ریزد.