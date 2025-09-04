به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدرضا صالحی‌امیری، صبح امروز در این بازدید با اشاره به اینکه مالکیت این محوطه به اداره اوقاف تعلق دارد، گفت: باید زمینه واگذاری این ملک فراهم شود و یکی از راهکارها، تهاتر این محوطه تاریخی با مهمانسرای همجوار و واگذاری آن به اوقاف است.

وی همچنین بر اهمیت جهانی این اثر تأکید کرد و افزود: ضروری است مقدمات لازم برای ثبت جهانی این محوطه چندین هزار ساله هرچه سریع‌تر فراهم شود.