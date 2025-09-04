به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوره‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی با هدف مهارت‌آموزی، توانمندسازی اقتصادی و ترویج صنایع‌دستی در مناطق کم‌برخوردار شهر اراک برگزار می‌شود.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته اساتید مجرب حوزه صنایع‌دستی توسط اداره میراث‌فرهنگی تأمین؛ و مکان برگزاری و تجهیزات موردنیاز با همکاری شهرداری اراک فراهم می‌شود.

در پایان این دوره‌ها، شرکت‌کنندگان گواهی معتبر از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی دریافت خواهند کرد.

واجدین شرایط می‌توانند از تسهیلات وام اشتغال‌زایی حوزه صنایع‌دستی نیز بهره‌مند شوند.