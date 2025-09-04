سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله موشکی به فرودگاه اللد (بن گوریون) در اراضی اشغالی و ناکامی سامانه‌های پدافندی رژیم اسرائیل و آمریکا و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «یحیی سریع» اعلام کرد: یگان موشکی یمن عملیات نظامی علیه فرودگاه «اللد» در منطقه یافای اشغالی با موشک بالستیک از نوع «ذوالفقار» انجام داد.

وی افزود: این موشک با موفقیت به هدف اصابت کرد و همه سامانه‌های پدافندی دشمن اسرائیلی و آمریکا در رهگیری آن ناکام ماندند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بیان کرد: این حمله موشکی سبب فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه و توقف پرواز فرودگاه اللد شد. این عملیات در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین و رزمندگانش و در واکنش به جنایات دشمن در غزه و نیز در چارچوب واکنش نخست به حمله دشمن اسرائیلی به کشور ما انجام گرفت.

سریع ادامه داد: موضع اتخاذ شده از سوی برخی کشور‌های عربی و اسلامی و همسویی آنها سبب تشویق دشمن به ارتکاب جنایاتش شده است. همچنین موضع ضعیف برخی کشور‌های عربی و اسلامی و همدستی و مشارکت سایر کشورها، دشمن را به پیشروی در اجرای طرح جنایتکارانه خود تشویق می‌کند.

وی گفت: اقدامات علیه ملت مظلوم فلسطین در غزه و آنچه علیه این ملت مظلوم رخ می‌دهد، تحرک و شکستن همه قید و بند‌ها برای انجام وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی را ضروری می‌سازد. نیرو‌های مسلح یمن به پشتیبانی از غزه تا توقف جنگ و رفع محاصره آن ادامه خواهند داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این کشور شهر اشغالی یافا را با دو فروند موشک از نوع «فلسطین ۲» با کلاهک ترکشی و «ذوالفقار» هدف قرار داد.

وی افزود: این عملیات اهداف خود را با موفقیت محقق کرد و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهنگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه بن گوریون در تل آویو شد.

نیرو‌های مسلح یمن طی ماه‌ها و روز‌های گذشته در واکنش به تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و قتل عام مردم بی گناه فلسطین، ده‌ها فروند موشک و پهپاد به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کرده‌اند.

نیرو‌های ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.