اولین کاروان راهیان نور از گلزار شهدای علی بن جعفر راهی مناطق عملیاتی غرب کشور و استان کرمانشاه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول اعزام ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام با اشاره به اینکه بیش از ۱۸۰ نفر از خانواده بسیجیان در این اردو حضور دارند گفت: افراد از یادمان‌های شهدای پاوه، مرصاد و دیگر یادمان‌های منطقه غرب کشور بازدید می‌کنند.

محمدرضا باباییان گفت: این اعزام ها در راستای جهاد تبیین و برای آشنایی جوان و نسل امروز صورت می گیرد.

وی افزود: تا پایان شهریور بیش از 2 هزار نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور سفر می‌کنند.