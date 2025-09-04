پخش زنده
هدف اصلی از برگزاری رویداد ایران جان فعال سازی ظرفیتهای مردمی و بازتاب ملی توانمندیهای اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل صداوسیمای استان اصفهان در حاشیه نشست دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستانهای استان در صداوسیمای اصفهان گفت:رویداد ایرانجان قرار نیست صرفاً در قالب نمایشگاه یا برنامههای نمادین برگزار شود و هدف اصلی این رویداد، فعالسازی ظرفیتهای مردمی، ایجاد کنشگری در جامعه و بازتاب ملی توانمندیهای اصفهان است.
یوسف افشارنیا تاکید کرد: تلاش میشود مشارکت گسترده مردم را در میدان عمل و رسانه رقم بزنیم.
وی گفت: در کنار برنامههای رسانهای، موضوعات شاخصی همچون معرفی شهدای برجسته استان، نقش اصفهان در «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرها و روستاها و همچنین شخصیتهای اثرگذار بومی در دستور کار قرار میگیرد.
مدیر کل صداوسیمای استان اصفهان، برگزاری این رویداد را فرا استانی برشمرد و افزود: یکی از اهداف اصلی ما انعکاس ظرفیتهای اصفهان در شبکههای سراسری است و این رویداد لازم است به الگویی برای رویدادهای مشارکتی و جریانساز ملی تبدیل شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان اضافه کرد: در این مدت، برنامههای رادیویی و تصویری صداوسیما به مدت یک هفته بر انعکاس ویژگیهای این استان متمرکز شدهاست.
وی همچنین از برنامهریزی صداوسیمای استان اصفهان برای حضور فعال در این رویداد خبر داد و تأکید کرد: ظرفیتهای گوناگون استان اصفهان، از جمله در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و گردشگری، در قالب برنامههای مختلف از قاب رسانه ملی به سراسر کشور معرفی خواهد شد.
یوسف افشارنیا همچنین به چندوجهی بودن برگزاری این رویداد اشاره کرد و گفت: «ایران جان» تنها به معرفی ظرفیتها بسنده نمیکند، بلکه چالشها و کمبودهای هر استان نیز از قاب رسانه ملی به تصویر کشیده خواهد شد تا تصویری واقعی و جامع از هر منطقه به مخاطبان ارائه شود.