رئیس جمهور ونزوئلا گفت: ونزوئلا همچنان پابرجا، متحد و مایل به مبارزه برای صلح و حاکمیت خود است.

ونزوئلا پابرجا، متحد و مایل به مبارزه برای صلح و حاکمیت خود است

ونزوئلا پابرجا، متحد و مایل به مبارزه برای صلح و حاکمیت خود است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس, نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت: «امروز امپریالیسم حمله جدیدی را آغاز کرده است. این اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود؛ این فقط یک حمله دیگر است و ونزوئلا محکم ایستاده است و من به شما می‌گویم، ونزوئلا با آرامش، ایمان راسخ و قوی به پیروزی و صلح، به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.»

وی افزود: حمله مرگبار ارتش آمریکا به یک قایق مشکوک به حمل مواد مخدر در کارائیب در این هفته، جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده‌ای است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با تهدیدی که از سوی باند ترن د آراگوآ می‌بیند، اتخاذ کرده است. کاخ سفید جزئیات کمی در مورد حمله روز سه‌شنبه ارائه کرده و اصرار دارد که ۱۱ نفر سرنشین آن از اعضای این باند بوده‌اند.

مقامات آمریکایی هنوز توضیح نداده‌اند که ارتش چگونه تشخیص داده است که سرنشینان کشتی از اعضای باند ترن د آراگوآ بوده‌اند. این حمله نشان دهنده تغییر الگو در نحوه تمایل آمریکا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی است.