به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هشتمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران صبح امروز با حضور اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران آغاز به کار کرد.

این همایش علمی به مدت دو روز، ۱۳ و ۱۴ شهریور، با همکاری انجمن شیمی ایران و دانشگاه مازندران برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل دانش، معرفی دستاوردهای نوین و بررسی چالش‌های حوزه شیمی کاربردی در کشور فراهم کرده است.

در این دوره از کنفرانس، ۳۶۶ مقاله علمی در ۱۷ محور تخصصی از جمله نانو فناوری، صنایع دارویی، پتروشیمی، تصفیه آب، شیمی سبز، حسگرهای شیمیایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدل‌سازی فرآیندها و هوش مصنوعی در شیمی کاربردی پذیرفته شده است. از این تعداد، ۳۰ مقاله به‌صورت سخنرانی و سایر مقالات در قالب پوستر ارائه خواهد شد.

برگزاری سه سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته کشور، از جمله برنامه‌های شاخص این همایش است که به بررسی موضوعات روز و راهکارهای نوآورانه در حوزه شیمی کاربردی اختصاص دارد.

هدف اصلی این کنفرانس، آشنایی دانشجویان و فعالان صنعتی با تازه‌ترین پژوهش‌ها و ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت برای حل مسائل ملی در حوزه شیمی کاربردی عنوان شده است.