استاندار گیلان به همراه جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان از محله کم برخوردار فخب رشت بازدید و بر لزوم ارتقا ارائه خدمات فرهنگی – اجتماعی در این محله تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، هادی حقشناس در این دیدار گفت: کشور ما امکانات زیادی دارد، مشکل در تصمیمگیری درست است و من قول میدهم که مشکلات اصلی فخب، یکی پس از دیگری پیگیری و حل شود.
وی در ادامه با اشاره به زمین بلااستفاده مخابرات در این محله، افزود: اهالی ۲۵ سال پیش زمین را برای احداث ساختمان مخابرات هبه کردند، اما بخشی از آن زمین بیاستفاده مانده است که با هماهنگی لازم این زمین برای احداث مدرسه، پارک و ایجاد فضای ورزشی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
استاندار گیلان گفت: اداره کل نوسازی و آموزش و پرورش موظفند مدرسهای استاندارد و مجهز برای دانش آموزان این محله بسازند، زیرا آموزش حق فرزندان این محله است.
هادی حق شناس با اشاره به مشکل انشعاب آب و فاضلاب در این منطقه افزود: قرار است هزینه انشعاب بهصورت اقساط از خانوادهها دریافت شود تا هیچ خانهای بدون آب و فاضلاب نباشد.
وی همچنین درباره بازسازی مساجد محله فخب نیز گفت: مسجد صاحبالزمان (عج) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) این محل بهزودی بازسازی میشود.
استاندار گیلان با اشاره به لزوم حضور شهرداری در محرومیتزدایی محلات گفت: شهرداری رشت باید سهم این محله را در پروژههای عمرانی در نظر بگیرد، از این رو بخشی از اعتبارات شهرداری رشت باید برای توسعه فخب و رفاه مردم این منطقه هزینه شود.
هادی حق شناس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق طرحهای جامع شهری افزود: کاربریهای مختلف در طرح جامع مشخص است، اما اصل موضوع از نگاه مردم مسکن و سکونت پایدار است و باید مسائل به صورت عملیاتی حل شود.
وی با بیان اینکه اولین گام در ساماندهی محلات، صدور سند مالکیت برای مردم است، گفت: قوه قضائیه و مجموعه مدیریت استان به طور جدی پیگیر این موضوع هستند و دستگاههای اجرایی موظفند زمینه صدور اسناد مالکیت را برای شهروندان فراهم کنند.
استاندار گیلان با تأکید بر رعایت استانداردهای فنی در ساختوسازها در محله فخب رشت افزود: توسعه بلندمرتبهسازی در گیلان یک ضرورت است، اما این اقدام باید بر اساس ضوابط و با رعایت ملاحظات ایمنی انجام گیرد، زیرا ساختوساز در کوچههای چهار یا پنج متری بدون در نظر گرفتن مسیر خودروهای امدادی و آتشنشانی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
هادی حقشناس با اشاره به اهمیت شفافیت در دریافت هزینههای خدمات شهری گفت: اگر مردم مبالغی بابت دریافت انشعابات و خدمات پرداخت کردهاند، باید مشخص شود که این منابع در چه بخشهایی هزینه شده است.
وی یکی از اهداف دولت را ایجاد رفاه و رفع محرومیت دانست و گفت: نام افرادی که مبالغی برای دریافت تلفن ثابت پرداخت کردهاند باید شناسایی و پیگیری شود تا حقی از شهروندان ضایع نشود.
استاندار گیلان با قدردانی از همکاری مردم و دستگاهها در اجرای طرحهای توسعهای، افزود: مجموعه مدیریت استان در کنار مردم قرار دارد و با رفع موانع حقوقی و اجرایی، شرایط برای توسعه خدمات شهری و ارتقای زیرساختها فراهم خواهد شد.