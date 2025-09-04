پخش زنده
بورس انرژی از نیمه شهریور، معاملات دو نماد جدید گواهی سپرده حاملهای انرژی را برای نخستین بار آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: نمادها شامل گواهی سپرده نفتا با ظرفیت انبار ۱۵ میلیون کیلوگرم و گواهی سپرده برش سبک (LHC) با ظرفیت انبار ۴۲ میلیون کیلوگرم است که بر اساس مصوبه هیئتمدیره بورس انرژی و پذیرش انبارهای شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم به بازار «سایر اوراق بهادار قابل معامله» اضافه میشوند.
معاملات این گواهیها بهصورت دلاری انجام شده و تسویه آنها ریالی است. حداقل حجم سفارش یک کیلوگرم و معاملات به شیوه حراج پیوسته و بدون محدودیت نوسان قیمت خواهد بود. همچنین سررسید این اوراق دو سال پس از آغاز معاملات است و هزینه انبارداری برای آنها در نظر گرفته نشده است.
تحویل فیزیکی محصولات نیز براساس حداقل میزان ۴۲ میلیون کیلوگرم برای LHC و ۱۵ میلیون کیلوگرم برای نفتا انجام میشود. تسویه معاملات یک روز کاری پس از انجام معامله صورت میگیرد.