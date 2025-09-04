پخش زنده
امروز: -
هجدهمین همایش تخصصی معرفی رشتههای فنی و مهندسی و علوم پایه با حضور استادان دانشگاه صنعتی شریف، ویژه برترینهای آزمون سراسری ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هجدهمین همایش تخصصی معرفی رشتههای دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «انتخاب شریف» با هدف آشنایی بیشتر داوطلبان ورود به دوره کارشناسی با رشتههای دانشگاهی، مشاهده محیط دانشگاه صنعتی شریف و کمک به انتخاب بهتر داوطلبان تدارک یافته است.
این گردهمایی که از ساعت ۸ صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ شهریور) در محل سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و تا ساعت ۱۸:۳۰ ادامه دارد به مدت سه روز تداوم خواهد داشت.
در این برنامه علاوه بر معرفی رشتههای دانشگاهی جهت کمک به انتخاب بهتر داوطلبان، به معرفی مسیرهای مختلفی که پیش روی آنها قرار دارد پرداخته خواهد شد و داوطلبان میتوانند سوالات خود را در خصوص هر یک از رشتهها با اعضای هیات علمی دانشگاه در میان بگذارند و از راهنمایی و تجربیات آنها بهرهمند شوند.
معرفی و بررسی رشتههای تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف توسط استادان، فارغ التحصیلان و دانشجویان برتر هر رشته، پرسش و پاسخ در فضای صمیمانه با استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، بررسی فرصتهای شغلی هر رشته و ارائه تصویری شفاف و روشن از آینده هر رشته، از جمله برنامههای این همایش سه روزه است.
داوطلبان و علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت این همایش مراجعه کنند.
دانشگاه صنعتی شریف، فردا جمعه ۱۴ شهریور نیز میزبان رتبههای برتر (رتبههای زیر ۲۰۰) و المپیادیها خواهد بود.