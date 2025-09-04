به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیای میانه ۲۰۲۵ (کافا)، امروز ابتدا تیم هند به مصاف افغانستان می‌رود و سپس از ساعت ۱۹ در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه تیم ایران با تیم تاجیکستان رو‌به‌رو می‌شود.

دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که هر ۴ بار تیم ایران برنده شده است. در این دیدار‌ها ایران ۱۴ گل و تاجیکستان یک گل به ثمر رسانده‌اند. علی دایی با ۳ گل بهترین گلزن تقابل‌های رودرروی دو تیم بوده است.

در جام کافا ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و تیم‌های سرگروه راهی دیدار پایانی می‌شوند. تیم‌های دوم گروه‌ها نیز به مسابقه رده بندی می روند.