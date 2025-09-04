پخش زنده
امروز: -
دومین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیای میانه ۲۰۲۵ (کافا) امروز در حالی در دوشنبه تاجیکستان پیگیری میشود که تیم ایران در یک قدمی صعود به دیدار پایانی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیای میانه ۲۰۲۵ (کافا)، امروز ابتدا تیم هند به مصاف افغانستان میرود و سپس از ساعت ۱۹ در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه تیم ایران با تیم تاجیکستان روبهرو میشود.
دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفتهاند که هر ۴ بار تیم ایران برنده شده است. در این دیدارها ایران ۱۴ گل و تاجیکستان یک گل به ثمر رساندهاند. علی دایی با ۳ گل بهترین گلزن تقابلهای رودرروی دو تیم بوده است.
در جام کافا ۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و تیمهای سرگروه راهی دیدار پایانی میشوند. تیمهای دوم گروهها نیز به مسابقه رده بندی می روند.