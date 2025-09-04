به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس انجمن فولاد ایران در حاشیه آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی فولاد، ماشین آلات و صنایع وابسته با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت انرژی و قطعی برق برخی از واحد‌های صنعتی کوچک و بزرگ به ویژه کوره‌های القایی تعطیل شدند، گفت: سال گذشته به دلیل قطعی برق ۱۰ میلیون تن تولید فولاد از چرخه مصرف خارج شد.

سبحانی با اشاره به ضرورت بازنگری قطعی برق صنایع افزود: میزان مصرف برق در صنایع کشور بیش از ۵ هزار ۵۰۰ مگاوات است که امروز بیش از ۴ هزار مگاوات از این نیاز به شکل خود تامینی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت ۶ میلیارد دلاری ارز آوری صنایع فولادی و معدنی گفت: با تداوم این روند ۲۵ درصد از ظرفیت آماده به کار صنایع فولادی از مدار تولید خارج خواهد شد.

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۵ شهریور با حضور شرکت‌های بزرگ و کوچک فولادی داخلی و چند شرکت خارجی در ۱۵۰ غرفه واقع در محل نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برپاست.