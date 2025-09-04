مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: در هفته تعاون ۸۷ برنامه در سطح استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وهب مختاران افزود: ۱۱ تعاونی در این هفته افتتاح با ظرفیت اشتغال زایی برای ۲۲۰ نفر افتتاح می شود.

او با بیان اینکه در سال گذشته ۲۶ تعاونی از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در سطح استان استفاده کرده‌اند، تأکید کرد. در سطح استان ۱۳۸۳ تعاونی فعال با بیش از ۱۹ هزار فرصت شغلی فعال است.

مختاران تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در برنامه هفتم توسعه این مقدار اشتغال زایی یک سوم افزایش پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به ایجاد تعاونی انرژی‌های تجدید پذیر در استان اشاره کرد و گفت: این تعاونی با حمایت هلدینگ‌های وزارت کار در استان تأسیس شده است.

مختاران با اشاره به اینکه در جشنواره تعاونی‌های برتر کشوری مقام سوم کشوری را کسب کردیم، افزود: طرح اتصال کانون‌های اشتغال به کارخانجات مواد اولیه و برندسازی در قالب تعاونی‌های تأمین نیاز استان همدان ساماندهی شده است که به زودی در استان رونمایی خواهد شد.