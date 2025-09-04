پخش زنده
امروز: -
کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته اخیر، شاخص کل بورس با رشد حدود ۳.۸ دهم درصدی همراه شد و شاخص هموزن نیز افزایش ۱.۶ دهم درصدی را تجربه کرد.
علی زینعلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: ارزش معاملات در چهار روز معاملاتی هفته به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که به میانگین روزانه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد. این رقم نسبت به هفته پیش که ارزش معاملات کل آن حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و میانگین روزانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، رشد قابل توجه ۲۵ درصدی را نشان میدهد که حاکی از افزایش تقاضا و تحرکات مثبت در بازار است.
وی گفت: یکی از نکات برجسته این هفته، تغییر روند نقدینگی حقیقیها بود. پس از دورهای طولانی که در هفته گذشته حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان نقدینگی از سمت سرمایهگذاران حقیقی خارج شده بود، در هفته اخیر شاهد ورود مثبت و قابل توجه ۲۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار بودیم. این جریان نقدینگی مثبت، در چهار روز معاملاتی متوالی تکرار شد و به گفته تحلیلگران، چنین روند مثبتی در بیش از دو ماه و نیم اخیر بیسابقه بوده است.
زینعلی در ادامه گفت: از سوی دیگر، سهم قابل توجهی از خرید سهام در این هفته به سرمایهگذاران حقیقی اختصاص داشت؛ حدود ۸۰ درصد خریدها توسط این گروه صورت گرفت. این در حالی است که طی دو ماه و نیم گذشته، حقوقیها نقش غالب در خریدها و حمایت از بازار را بر عهده داشتند. این تغییر ساختار در خریداران بازار، نشانهای مثبت از افزایش اعتماد و مشارکت فعالتر سهامداران خرد است.
وی اظهار داشت: نسبت ورود نقدینگی حقیقی به ارزش معاملات بازار به ۱۴ درصد رسید، رقمی که حاکی از افزایش چشمگیر ورود پول به بازار است، هرچند حجم معاملات کلی چندان تغییر نکرده است. این موضوع نشان میدهد که ورود نقدینگی هدفمندتر و موثرتر شده است.
زینعلی گفت: دلایل این تحولات را میتوان در عوامل بنیادی و تکنیکی جستوجو کرد. کاهش قابل توجه قیمت سهام در دو ماه و نیم گذشته، باعث شده که ارزش بازار به سطح جذابی برای سرمایهگذاری برسد. علاوه بر این، فروش شرکتها، حتی در مردادماه که محدودیتهای انرژی و دیگر مشکلات مطرح بود، کاهش نیافت و حتی در برخی موارد شاهد افزایش فروش بودیم که این موضوع مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز نیز در این هفته نقش مهمی ایفا کرد؛ کاهش اختلاف نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی باعث بهبود شرایط قیمتی محصولات کالایی و صادراتی شد و تقاضا برای این سهمها افزایش یافت. در واقع، فروشندههایی که طی دو و نیم سال گذشته قدرت بازار را در دست داشتند، در این هفته با کاهش قدرت مواجه شدند و خریداران بیشتری به بازار بازگشتند.
وی گفت: تضعیف شاخص دلار آمریکا در بازارهای جهانی نیز موجب افزایش قیمت کالاهای کامودیتی شد که به نفع شرکتهای صادراتمحور بازار سرمایه بود. این عامل خارجی در کنار عوامل داخلی، دست به دست هم داد تا هفتهای متمایز و امیدوارکننده برای بازار سهام رقم بخورد.
زینعلی افزود: با توجه به کاهش قیمتها و ورود نقدینگی مثبت، دستکم در کوتاهمدت شاهد موجی مثبت در بازار خواهیم بود. با این حال، برای تداوم و پایداری این روند، بازار به حضور مستمر نقدینگی، حمایت عوامل بنیادی و غیر بنیادی و بهبود شرایط اقتصادی نیاز دارد.
این کارشناس در پایان گفت: در نهایت، این هفته میتواند نقطه عطفی در روند بازار سرمایه به شمار رود که با همراهی سرمایهگذاران حقیقی و بهبود شاخصهای اقتصادی، نویدبخش روزهای روشنتری برای فعالان بازار سهام باشد.