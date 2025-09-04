به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سارقان در سیرجان پس از زیر نظر گرفتن سوژه های خود که اصولا مسن بودند،انها را تعقیب و در یک جای خلوت تنها گیر می اوردند و النگوهای دستان انها را با وسایل برنده جدا کرده و به سرقت می بردند.

حالا این سارقان در دام پلیس سیرجان گرفتار شده و ابراز پشیمانی میکننداما یکی از مادران به او میگوید ان زمانی که داشتی النگوهای مرا میچیدی یادت رفته و بهت گفتم اینکار را نکن،اخر و عاقبت نداره و حالا ان روز است که در دام پلیس به روز سیاه افتادی.

مردم هم از پلیس سیرجان بسیار تشکر میکنند و پلیس هم ان را وظیفه خود در تامین امنیت می داند.فرمانده پلیس سیرجانی میگوید با اقتدار از مال و ناموس مردم دفاع می کنیم و با سارقان به شدت هرچه تمام تر برخورد می کنیم.