پخش زنده
امروز: -
سارقانی که پیرزنان را در کوچه پس کوچه های سیرجانی تنها گیر می اوردند و طاهایشان را سرقت می کردند،در دام پلیس سیرجان گرفتار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سارقان در سیرجان پس از زیر نظر گرفتن سوژه های خود که اصولا مسن بودند،انها را تعقیب و در یک جای خلوت تنها گیر می اوردند و النگوهای دستان انها را با وسایل برنده جدا کرده و به سرقت می بردند.
حالا این سارقان در دام پلیس سیرجان گرفتار شده و ابراز پشیمانی میکننداما یکی از مادران به او میگوید ان زمانی که داشتی النگوهای مرا میچیدی یادت رفته و بهت گفتم اینکار را نکن،اخر و عاقبت نداره و حالا ان روز است که در دام پلیس به روز سیاه افتادی.
مردم هم از پلیس سیرجان بسیار تشکر میکنند و پلیس هم ان را وظیفه خود در تامین امنیت می داند.فرمانده پلیس سیرجانی میگوید با اقتدار از مال و ناموس مردم دفاع می کنیم و با سارقان به شدت هرچه تمام تر برخورد می کنیم.