معاون توسعه مشارکت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری از آمادگی ۱۱۷ مرکز نیکوکاری برای برگزاری جشن عاطفه‌ها و دریافت کمک‌های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روش‌های پرداخت کمک‌های نقدی از طریق کد دستوری #۳۸*۸۸۷۷* و نیز واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ در اختیار مردم خیر و نیک‌اندیش قرار دارد.

نیکوکاران همچنین برای پرداخت صدقه آنلاین می‌توانند از طریق سامانه سما به آدرس sama.emdad.ir/sama با وارد کردن شماره موبایل یک صندوق صدقه الکترونیکی برای خود ایجاد و صدقات و کمک‌های خود را اهدا کنند.