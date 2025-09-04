پخش زنده
معاون توسعه مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری از آمادگی ۱۱۷ مرکز نیکوکاری برای برگزاری جشن عاطفهها و دریافت کمکهای مردمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روشهای پرداخت کمکهای نقدی از طریق کد دستوری #۳۸*۸۸۷۷* و نیز واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ در اختیار مردم خیر و نیکاندیش قرار دارد.
نیکوکاران همچنین برای پرداخت صدقه آنلاین میتوانند از طریق سامانه سما به آدرس sama.emdad.ir/sama با وارد کردن شماره موبایل یک صندوق صدقه الکترونیکی برای خود ایجاد و صدقات و کمکهای خود را اهدا کنند.