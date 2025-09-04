هر شب یک فیلم، هر شب یک هیجان از شبکه تهران پخش می‌شود و به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، فیلم سینمایی «محمد رسول الله» نیز روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جشنواره فیلم‌های سینمایی، هر شب ساعت ۲۴ از شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

در این جشنواره مجموعه‌ای از فیلم‌های کمدی، جذاب و اکشن برای مخاطبان در نظر گرفته شده است تا شب‌های تابستانی همراه با هیجان، خنده و سرگرمی سپری شود.

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» محصول ۱۹۷۶ جمعه ۱۴ شهریور ماه نیز ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه پاپاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد.