پخش زنده
امروز: -
علاقهمندان به شرکت در نخستین دوره جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA) تا ۲۰ شهریور فرصت دارند برای حضور و مشارکت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران (Iran National Technology and Innovation Financing Award (INTIFA)) نهادهای پیشرو و اثرگذار در بخشهای حوزه تسهیلات، ضمانت نامه، سرمایهگذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی، فرشتگان کسبوکار و سرمایهگذاری بخشی (تخصصی) معرفی و تقدیر میشوند.
جایزه ملی «اینتفا» که به همت انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران برگزار میشود، قرار است ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در تالار قلم مرکز همایشهای بین اللمللی سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
همچنین تقدیر از ابزارهای نوین و نوآوری در تامین مالی استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان، تقدیر از پیشکسوتان و افراد شاخص فعال در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری از دیگر بخشهای این جایزه به شمار میرود.
بخشهای ویژه این جایزه نیز شامل استاد و موسسه آموزشی ترویجی برتر در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری، رسانه-خبرنگار فعال حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری، ابزار و راه کارهای نوآوری در تامین مالی، فرد/نهاد اثرگذار در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری و پیشکسوت اثرگذار در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری است.
۲۰ شهریور، آخرین مهلت مشارکت در جایزه تامین مالی نوآوری
علاقهمندان جهت شرکت در نخستین دوره جایزه اینتفا تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند که با مراجعه به وبگاه جایزه به آدرس www.intifa.ir نسبت به دریافت فرمهای هر بخش از جایزه اقدام کنند و در صورت داشتن ابهام و هر گونه سوال با شماره دبیرخانه ۸۶۰۸۸۵۵۳ تماس حاصل کنند.
نخستین دوره جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، فرابورس ایران، معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری برگزار میشود.
اشخاص، موسسات و نهادهایی که در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران فعالیت میکنند شامل بانکها، صندوقهای پژوهش و فناوری، شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (cvc)، فرشتگان کسب و کار، سکوهای تامین مالی جمعی، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر بورسی، سرمایهگذاران فرشته، شرکتهای تسهیلگری و شتابدهی نوآوری، اعتبارافزاها (ارزشگذاری)، مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس و مشاور پذیره نویسی اوراق نوآوری مخاطبان این جایزه محسوب میشوند.