مراسم محوری جشن آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) گیلان در شهرستان املش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حجت الاسلام و المسلمین علی نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این مراسم گفت:وظیفه ما در زمان غیبت مانند زمان حضور امام معصوم است گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما بر اعمال و رفتار ما ناظر است.
وی در ادامه افزود: بزرگترین وظیفه شیعیان در عصر غیبت انتظار فرج است.
حجت الاسلام نصیری افزود: با عنایت به اینکه انتظار فرج یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ است و مجموعهای از وظایف و تکالیف است که باید عملی شود تا یک فرد، منتظر حقیقی مولا و امام خود باشد.
وی گفت: باید پایههای اعتقادی نسل جوان را تقویت کنیم.