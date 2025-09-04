به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حجت الاسلام و المسلمین علی نصیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این مراسم گفت:وظیفه ما در زمان غیبت مانند زمان حضور امام معصوم است گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما بر اعمال و رفتار ما ناظر است.

وی در ادامه افزود: بزرگ‌ترین وظیفه شیعیان در عصر غیبت انتظار فرج است.

حجت الاسلام نصیری افزود: با عنایت به این‌که انتظار فرج یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ است و مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف است که باید عملی شود تا یک فرد، منتظر حقیقی مولا و امام خود باشد.

وی گفت: باید پایه‌های اعتقادی نسل جوان را تقویت کنیم.