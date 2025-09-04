گردهمایی خبرنگاران به منظور تجلیل از تلاش‌ و بررسی دغدغه‌ها و خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی اهالی رسانه در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نمانیده ولی فقیه در استان سمنان در این همایش با مرور ویژگی‌های خبر و خبرنگاری از دیدگاه آیات و روایات اسلامی، نقش خبرنگاران را در رشد و تعالی جامعه و حفظ وحدت، مهم و تاثیر گذار دانست.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی با یا آوری تلاش خبرنگاران در طول دفاع مقدس دوازده روزه از فداکاری اهالی رسانه تجلیل کرد و از مسئولان مرتبط خواست موضوع ساماندهی خبرنگاران را با رعایت عدالت و در نظر گرفتن حق همه خبرنگاران به سرانجام برسانند.

استاندار سمنان هم در این همایش توجه به دغدغه‌های خبرنگاران را وظیفه مسئولان ذیربط دانست و از خبرنگاران و اهالی رسانه استان خواست، با وحدت و هم افزایی، زمینه رشد و پیشرفت همه شهرستان‌های استان را فراهم کنند.

محمد جواد کولیوند با برشمردن ظرفیت‌های متنوع استان سمنان از طرح برخی اخبار در فضای مجازی که کمکی به پیشرفت این استان نمی کند ؛ انتقاد کرد.

تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت و همچنین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان از برنامه‌های دیگر این همایش بود.