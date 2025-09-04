مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص اعتبار به شهر تاریخی بلادشاپور و پرداخت تسهیلات به هنرمندان خبرداد.

از پرداخت تسهیلات به هنرمندان تا اختصاص اعتبار به حوزه گردشگری

از پرداخت تسهیلات به هنرمندان تا اختصاص اعتبار به حوزه گردشگری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در هتل آزادی یاسوج برگزار شد، بر نقش مهم رسانه‌ها در توسعه استان تأکید کرد.

امیرحسینی با اشاره به اینکه رسانه‌ها نه تنها وظیفه اطلاع‌رسانی دارند، بلکه به عنوان پلی ارتباطی میان مردم و مسئولین، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های استان را منعکس می‌کنند، هدف از این نشست را تبادل نظر، شنیدن دیدگاه‌ها و نقدها برای پویاتر و کارآمدتر ساختن مسیر گردشگری و میراث فرهنگی استان عنوان کرد.

وی همکاری رسانه‌ها را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که این تعامل در راستای رفع چالش‌ها و کاستی‌ها ادامه یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه صنایع دستی، ساماندهی هنرمندان این عرصه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد

. وی با بیان اینکه حدود ۳۵ هزار هنرمند صنایع دستی در استان وجود دارد، تشکیل تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی را برای سازماندهی بهتر هنرمندان ضروری دانست.

امیرحسینی تصریح کرد که در حال حاضر، به دلیل عدم وجود تشکل‌های منسجم، مشکلات متعددی در زمینه پرداخت تسهیلات و شرکت در نمایشگاه‌ها وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری هنرمندان، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صنایع دستی در استان تشکیل شود.

امیرحسینی از اختصاص ۹ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به هنرمندان صنایع دستی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: امیدواریم با نظارت دقیق، انحراف این تسهیلات به حداقل برسد.

وی همچنین از صدور حدود ۲۸۰ مورد مجوز و برگزاری ۷ دوره آموزشی در رشته‌های مختلف صنایع دستی خبر داد و افزود: پیش‌بینی برگزاری همایشی برای بسته‌بندی کالا و تولیدات صنایع دستی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی به احداث سه بازارچه مهم صنایع دستی در یاسوج، گچساران و دهدشت اشاره کرد و گفت: بازارچه‌های یاسوج و دوگنبدان شروع به کار کرده‌اند و عملیات اجرایی بازارچه دهدشت نیز به زودی آغاز خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، گام مثبتی در حمایت از هنرمندان صنایع دستی و رونق اقتصادی استان برداشته شود.

امیرحسینی از روستای سربیشه به عنوان یکی از روستاهای مهم استان در حوزه صنایع دستی یاد کرد و گفت: تلاش می کنیم زنجیره ارزش تولید را در این روستا نهایی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر، در حال خرید ملزومات مورد نیاز برای رنگرزی، شستشو، پرداخت و تثبیت محصولات در روستای سربیشه هستیم، و این اقدامات را گامی مهم در راستای استانداردسازی و صادرات محصولات صنایع دستی استان دانست.

امیرحسینی از انعقاد توافقنامه با اداره کل استاندارد برای استانداردسازی محصولات صنایع دستی استان خبر داد و گفت: با اجرای این توافقنامه، محصولات صنایع دستی استان بر اساس شاخص‌های استاندارد تولید و عرضه شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در بودجه ۱۴۰۴ برای احیاء و باززنده‌سازی شهر تاریخی بلادشاپور تخصیص داده شد.