مرحله گروهی دور انتخابی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا امشب پیگیری میشود و تیمهای اسپانیا و آلمان در نخستین بازی خود به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها و در گروه ای تیم آلمان در نخستین دیدار خود در براتیسلاوا مهمان اسلواکی است و در همین گروه لوکزامبورگ میزبان ایرلندشمالی است. در گروه ایی گرجستان در تفلیس از ترکیه پذیرایی میکند و اسپانیا نیز در صوفیه مهمان بلغارستان است. در گروه جی هلند در روتردام دیدار حساسی را برابر لهستان برگزار میکند و لیتوانی میزبان مالت است. در گروه جِی بلژیکیها برای دیدار با لیختن اشتاین به وادوز میرود و قزاقستان با ولز مسابقه میدهد.