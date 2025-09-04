پخش زنده
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: در راستای تحقق راهبرد سال ۱۴۰۴ ، نخستین همایش منطقهای سرمایهگذاری استان با حضور مسئولان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در ایذه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری در آئین آغاز همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: یکی از سیاستهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جدید، تحقق راهبردی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» ترسیم فرمودند.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد سلسله همایشهای منطقهای در سراسر کشور برگزار شود و خرسندیم که نخستین همایش استانی در منطقه منگشت ایذه، با ظرفیتهای ویژهای که در حوزههای مختلف دارد، میزبانی شد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی با قدردانی از حمایتهای نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و همراهی فرمانداران چهار شهرستان همجوار تصریح کرد: این همایش صرفاً یک نشست و ارائه گزارش نیست، بلکه کمیته علمی و تخصصی آن، بهصورت هدفمند به تدوین بستههای سیاستی در حوزه سرمایهگذاری خواهد پرداخت.
ظفری ادامه داد: در جریان این همایش چهار میز تخصصی در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تشکیل شد تا فرصتهای سرمایهگذاری منطقه به صورت دقیق بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: ماحصل این نشستها تدوین یک بسته سیاستی سیاه و سفید از فرصتهای سرمایهگذاری است که پس از تصویب استاندار، در شورای اشتغال و شورای سرمایهگذاری و برنامهریزی استان بررسی و نهایی خواهد شد و تمام دستگاههای اجرایی موظف به پیگیری و اجرای آن خواهند بود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هدف نهایی این فرایند ایجاد همافزایی برای رونق تولید و اشتغال در خوزستان به ویژه در منطقه ایذه و منگشت است و امیدواریم با حمایتهای نمایندگان مردم و تلاش فعالان اقتصادی شاهد شکوفایی ظرفیتهای عظیم این دیار باشیم.