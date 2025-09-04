نمایش و تحلیل مستند «پشت کوه‌های علی زنگی» به کارگردانی علیرضا باغشنی موضوع این هفته برنامه «کافه مستند» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت سیزدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند» به نمایش و نقد و بررسی مستند «پشت کوه‌های علی زنگی»، محصول مرکز مستند سوره، ساخته علیرضا باغشنی اختصاص دارد و منتقد این برنامه سعید سبحانی است.

بدین ترتیب این قسمت از برنامه که روز جمعه ۱۴ شهریورماه ساعت ۱۵ از شبکه افق روی آنتن می‌رود، روایتی از زندگی حسن بسکابادی‌ است که در فقر و شرایط سخت روستای علی زنگی خراسان جنوبی بزرگ شده و همزمان با حضور در جبهه‌های جنگ، درس را رها نکرده و در رشته پزشکی پذیرفته شده است.

وی پس از سال‌ها زندگی در استرالیا برای خدمت به مردم به میهن باز می‌گردد و در این مسیر با فرزندانش دچار چالش‌های جدی می‌شود.

در بخش بعدی برنامه قرار است مستند برتر برنامه معرفی و پس از آن مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «مستند پرتره» برگزار شود.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.